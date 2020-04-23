Время в Ереване: 11:07:36,   23 Апрель

Оперный театр 23, 24 апреля онлайн представит мероприятия, посвященные памяти и поминовению жертв

Оперный театр 23, 24 апреля онлайн представит мероприятия, посвященные памяти и поминовению жертв

Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна в 105-ю годовщину Геноцида армян 23, 24 апреля на своей официальной странице в Facebook представит мероприятия, посвященные памяти и поминовению жертв Геноцида Армян.

Как передает «Арменпресс», 23 апреля в 19:00 будет показана балет-оратория “Антуни” Ованнисяна, 24 апреля в течение всего дня будут выступления артистов театра в рамках инициативы #Оставайсядома.

Театр на онлайн-площадках озвучит комитасовские песни, будут представлены отрывки из поэмы Севака “Несмолкаемая колокольня”.

24 апреля в 20:00 в постановке известного итальянского постановщика Паоло Мичике “Страшный суд”  прозвучит “Реквием” Джузеппе Верди, который будет сопровождаться трехмерным видеорядом фресок Микеланджело Сикстинской капеллы.

Анжела Амбарцумян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации