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Союз писателей Армении выпустил сборник “Земля заговорит”

Союз писателей Армении выпустил сборник “Земля заговорит”

В преддверии 105-й годовщины Геноцида армян Союз писателей Армении издал сборник “Земля заговорит”, в который включены произведения писателей-жертв геноцида.

Как передает «Арменпресс», в книге нашли место произведения Даниела Варужана, Сиаманто, Рубена Севака, Арташеса Арутюняна, Григора Зограба, Ерухана, Тлкатинца, Гегама Барсегяна, Тиграна Чекуряна и Рубена Зардаряна.

В беседе с нами председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян сказал, что книга в 2015 году была издана на четырех языках: английском, русском, французском, немецком.

Немецкая издание вышло и в Германии. Презентация книги состоялась в церкви Святого Иоанна в Магдебурге, затем она была представлена в мэрии Галле. Книга, изданная к 100-летию Геноцида армян на четырех языках, была представлена в Москве, Вене, во Франкфурте-на-Майне, в Салониках, Женеве, в Париже и в других городах.

“Книгу на армянском языке мы опубликовали только. Мы старались представить ее на иностранных языках, ознакомив международное сообщество с произведениями писателей-жертв геноцида. Сейчас мы планируем перевести ее и на другие иностранные языки”, - отметил Милитонян.

Книга составлена Союзом писателей Армении, издана в издательстве “Ван Арян” при поддержке Леонида Гогоряна.

Составитель и редактор книги - Эдвард Милитонян, составители - Эрмине Навасардян и Тигран Габоян.

Анжела Амбарцумян


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БелТА

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