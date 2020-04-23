Из Армении в Курдистан вернулись 91 курдский студент и другие граждане

Департамент внешних отношений Курдистана заявил, что из-за пандемии коронавируса находящиеся в Армении 91 курдский студент и другие граждане были перевезены и благополучно прибыли в Ирак в свои дома. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает kurdistan24.net.

Служащий Департамента внешних отношений Халгурд Салайе рассказал, что из Армении в Международный аэропорт Эрбиля прибыли 89 студентов и двое других лиц. Они остались в Армении из-за приостановления полетов вследствие превентивных мер по распространению эпидемии нового коронавируса.

Процесс возвращения граждан был осуществлен совместными усилиями Департамента внешних отношений Курдистана, Министерства иностранных дел Ирака и правительства Армении. Халгурад Салайе выразил благодарность и признательность правительствам как Ирака, так и Армении за оказанную поддержку.

Он также отметил, что это была первая группа, которая вернулась из Армении. В ближайшее время на родину возвратятся и 200 студентов, обучающихся в Армении. Департамент внешних отношений пояснил, что все возвращающиеся пройдут 14-дневный карантин. Ранее 270 студентов вернулись из Великобритании и Германии.

Агентство гражданской авиации Ирака заявило, что для сдерживания распространения эпидемии коронавируса до 24 апреля приостанавливает полеты со всех аэропортов Ирака, включая и аэропорты Курдистана.

Анна Григорян