Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории ФРГ - ТАСС

Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с заявлением в Бундестаге.

"Мы все - правительство и парламент, вся наша страна - столкнулись с испытанием, которого еще не было со времени окончания Второй мировой войны, времен основания Федеративной Республики Германия", - считает она. "Мы будем вынуждены еще долго жить с этим вирусом", - сказала Меркель. "И вопрос, как нам препятствовать тому, чтобы вирус когда-нибудь одолел нашу систему здравоохранения и привел к многочисленным жертвам, будет еще долго оставаться центральным вопросом для политиков в Германии и Европе", - считает она.

Канцлер также утверждала, что за все время ее пребывания на посту главы правительства ФРГ еще ни одно решение не давалось ей так тяжело, как решение об ограничении социальных контактов для граждан во время распространения коронавируса. "Заверяю, едва ли какое решение во время канцлерства далось мне так же тяжело, как ограничение индивидуальных cвобод", - сказала Меркель.

Глава правительства указала также на необходимость производства защитной одежды, в частности респираторных масок, в самой Германии. "Пандемия учит нас: нехорошо, когда защитная одежда поступает из далеких стран", - заметила она. "Ситуация на рынке таких материалов напряженная. Маски, которые стоят несколько центов, могут во время пандемии стать стратегическим фактором", - констатировала Меркель.