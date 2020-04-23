Австралия оставит границы закрытыми и сохранит запрет на выезд еще на четыре месяца.ТАСС

Австралия сохранит запрет на международные поездки и оставит границы закрытыми по крайней мере еще на четыре месяца. Об этом в четверг сообщил главный санитарный врач страны Брендан Мерфи в ходе онлайн-выступления в парламентском комитете по противодействию пандемии.

"Международная обстановка на данный момент такова, что любое ослабление пограничных мер было бы крайне рискованным шагом. Я рекомендовал национальному комитету по безопасности продлить жесткий запрет на выезд австралийцев из страны и разрешить въезд на ее территорию только возвращающимся из-за рубежа гражданам", - сказал Мерфи.

Он также отметил, что распространение вируса в мире идет чрезвычайно активно и не стоит "ожидать значительных перемен в ближайшие четыре месяца", а значит, несмотря на некоторое смягчение эпидемиологических ограничений внутри Австралии, границы страны должны оставаться закрытыми.

Мерфи рассказал, что в ближайшее время будет рассматриваться возможность снять ограничение на проведение массовых мероприятий, но "масштабные события все равно останутся под запретом". "Будет также пересмотрен еще ряд ограничений, введенных для спортивных сооружений, мелких розничных магазинов и детских площадок, но мы сначала должны оценить риск для здоровья населения", - подчеркнул главный санитарный врач Австралии.

В настоящий момент в Австралии зарегистрировано 6 659 случаев заражения коронавирусом. С 25 января, когда в стране был выявлен первый случай заражения, 4 671 заболевший выздоровел, 75 пациентов умерли от заболевания, вызванного вирусом.