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В ближайшие дни ожидаются осадки

В ближайшие дни ожидаются осадки

Днем 23-го, с 24 по 26, днем 28-го апреля в большинстве регионов ожидаются осадки, в отдельных местах возможны грозы, град.

Об этом «Арменпресс» стало известно с официального сайта МЧС.

Днем 23 апреля, с 24 по 25 апреля в горных районах ожидаются осадки в виде снега. 27-го апреля ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 3 - 8 м/с,  во время грозы возможно усиление ветра до 15 - 20 м/с. Температура воздуха 23-го апреля понизится на 8 - 10 градусов.

В Ереване днем 23-го, с 24 по 26, днем 28-го апреля время от времени ожидаются дожди и грозы, во время грозы возможно усиление ветра до 15 - 17 м / с. 27-го апреля ожидается погода без осадков.

Карен Хачатрян


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