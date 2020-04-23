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В административном районе Норк-Мараш новый руководитель

В административном районе Норк-Мараш новый руководитель

Решением мэра Еревана Айка Марутяна главой административного района Норк-Мараш назначен Эдмонд Казарян.

Об этом «Арменпресс» стало известно из фейсбуковской страницы административного района Норк-Мараш.

“Дорогие жители общины Норк-Мараш, сообщаю, что решением мэра Еревана Айка Марутяна я назначен на должность руководителя административного района Норк-Мараш. Заверяю вас, что за время моего пребывания на должности я сделаю все возможное и на должном уровне для оказания содействия каждому из вас, облегчения ваших забот, решения всех имеющихся проблем, а также для того, чтобы сделать программу благоустройства территории этого административного района более масштабной и интересной, реализацию программ общины полноценной. Надеюсь, мы вместе всегда будем высоко держать честь нашей общины”, - написал Казарян.

Карен Хачатрян


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БелТА


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