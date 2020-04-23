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Около 5 000 тюльпанов склонят головы перед Вечным огнем на холме Цицернакаберд

Около 5 000 тюльпанов склонят головы перед Вечным огнем на холме Цицернакаберд

На холме Цицернакаберд с позднего вечера 23 апреля около 5 000 тюльпанов в связи с 105-летием Геноцида армян склонят головы перед Вечным огнем мемориального комплекса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ГНКО “Озеленение и охрана окружающей среды”.

“На холме Цицернакаберд будут посажены красные тюльпаны. ГНКО “Озеленение и охрана окружающей среды” в настоящее время осуществляет подготовительные работы по посадке, цветы закрепляются в биофлорах. В почве уже вырыты ямки, остается поместить туда цветы. Около 5 000 тюльпанов с позднего вечера склонят головы перед Вечным огнем мемориального комплекса”, - говорится в сообщении.

Из-за ограничения передвижения в дни чрезвычайного положения, объявленного для предотвращения распространения в Армении эпидемии коронавируса нового типа, 24 апреля вход посетителей на территорию Мемориального комплекса Цицернакаберд будет закрыт.

Лилит Демурян


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БелТА

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