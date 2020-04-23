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Музей Ерванда Кочара 24 апреля онлайн покажет видеофильм “Ужасы войны”

Музей Ерванда Кочара 24 апреля онлайн покажет видеофильм “Ужасы войны”

Музей скульптора, художника Ерванда Кочара 24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян, на онлайн площадке в прямом эфире покажет видеофильм, посвященный работе Кочара “Ужасы войны”.

Как передает «Арменпресс», картина “Ужасы войны” Кочар написал в 1962 году.

Фильм, посвященный картине, подготовил музей. Сопровождающий текст на четырех языках.

Творчество Кочара олицетворяет и старое, и новое мировое искусство, как и современные инновационные направления, синтезируется с армянским искусством и, несмотря на разнообразие и богатство стилистических и формалистических сторон и средств, остается на прочной реалистической основе.

Известны выражения Ерванда Кочара: “Лучше поторопиться, чем опоздать”, “Человек рождается   с незавершенным лицом и характером, но жизнь полирует и завершает их”, “Любовь - это единственное чувство, которое живо, когда голодает, умирает, когда насыщается”.

Анжела Амбарцумян


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