В США подтвердили заражение кошек COVID-19. INTERFAX

Тесты двух домашних кошек в американском штате Нью-Йорк дали положительный результат на коронавирус COVID-19, сообщает Associated Press.

Чиновники центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что кошки имели легкие респираторные симптомы. Предполагается, что животные заразились вирусом от людей в своих домах или окрестностях.По сообщению агентства, хозяин одной из кошек переболел ОРВИ примерно за неделю до того, как заболело его животное. У владельца второй кошки был подтвержден COVID-19. Отмечается, что у него есть и другая кошка, у которой нет симптомов заболевания.

В начале апреля у нескольких тигров и львов в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке был диагностирован COVID-19. Кроме того, китайские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 102 кошек в китайском Ухане. Хотя коронавирус, по-видимому, передается от человека к животным, у ученых нет доказательств того, что животные могут передавать его людям.

"Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных. Нет никаких доказательств того, что домашние животные играют определенную роль в распространении этой болезни среди людей", - заявил Кейси Бартон Бехравеш, сотрудник CDC.