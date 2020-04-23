Стипендия обучающихся в аспирантуре увеличится на 35 000 драмов

Стипендии студентов аспирантуры в Армении увеличиваются на 35 000 драмов.

Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.

Министр НОКС Араик Арутюнян отметил, что это увеличение, соответственно, составит 65 000 драмов по специальностям арменоведческой направленности, по естественным наукам и другим специальностям - 60 000 драмов, по экономическим и юридическим специальностям - 55 000 драмов, а также докторантам - 65 000 драмов.

“Это почти двойное повышение стипендий. Мы не считаем, что это большая сумма, но это очень четкий сигнал, который способствует вовлеченности в послевузовскую образовательную программу, стимулированию исследований молодых специалистов”, - представил Арутюнян.

Решение вступит в силу с 1 сентября 2020 г.