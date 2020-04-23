Для Армении поэтапный вариант карабахского урегулирования неприемлем: пресс- секретарь МИД

Для армянских сторон неприемлем какой-либо вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который не предусматривает права Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений и может поставить под угрозу безопасность народа Арцаха. Как передает «Арменпресс», эту точку зрения высказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос газеты “Коммерсантъ”. Представляем вопрос газеты о процессе мирного урегулирования карабахского конфликта и ответ пресс-секретаря МИД Республики Армения․

- В последнее время затрагивались различные аспекты мирного урегулирования карабахского конфликта, в которых говорилось о поэтапном варианте урегулирования. Пожалуйста, поясните, неужели на встрече 15 апреля 2019 года были обсуждены какие-то документы, которые предполагают поэтапный вариант карабахского урегулирования? Какую позицию по этому поводу выразила армянская сторона? Какова нынешняя позиция Армении в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта?

- Итоги встречи 15 апреля 2019 г. были сформулированы в совместном заявлении глав МИД Армении, России, Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которое очерчивает рамки переговоров и не включает в себя ссылки или даже намека на поэтапный вариант урегулирования.

Для армянских сторон неприемлем какой-либо вариант урегулирования, который не предусматривает права Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений и может поставить под угрозу безопасность народа Арцаха.

Для Армении неприемлемы предложения, представленные еще до 2018 г. и предполагающие поэтапный вариант мирного урегулирования карабахского конфликта. Более того, с 2018 г. Армения не ведет переговоров, которые основаны на поэтапном урегулировании.

Армения имеет четкое видение сбалансированных, основанных на взаимных уступках и равноценных обязательствах подходов, которые сделают возможным справедливое и долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.