Объявляется призыв на воинскую службу: с 1 мая по 30 августа включительно

Решением правительства объявляется призыв: с 1 мая по 30 августа 2020 года включительно. Как передает «Арменпресс», согласно решению, объявляется летний призыв на обязательную военную и альтернативную службу рядового состава граждан мужского пола, которым исполнится 18 лет до 30 июня 2020 года включительно, а также тех граждан, отсрочка от призыва на обязательную военную службу рядового состава которых прекращается до 31 июля 2020 года включительно.

Также решено в рамках летнего призыва 2020 года до 11 августа 2020 года включительно демобилизовать военнослужащих рядового состава, прошедших обязательную военную или альтернативную военную службу в установленный срок, освободить от альтернативной трудовой службы военнослужащих, прошедших альтернативную трудовую службу в установленный срок.

Для организации летнего призыва 2020 года будет создана республиканская призывная комиссия.

Министр обороны, в семидневный срок после вступления решения в силу, издаст приказ о проведении летнего призыва на обязательную военную службу рядового состава 2020 года и об увольнении с военной службы военнослужащих, прошедших обязательную военную службу или альтернативную военную службу в установленный законом срок, предусматривая в нем, что пополнение вооруженных сил гражданами рядового состава, подлежащими обязательной военной службе или альтернативной военной службе, осуществляется с 1 июля по 30 августа, а демобилизация военнослужащих, прошедших обязательную военную службу или альтернативную военную службу рядового состава в установленный законом срок, осуществляется с 1 июля по 11 августа 2020 года включительно.

Данные граждан Республики Армения, уклоняющихся от летнего призыва 2020 года, будут направлены в соответствующие структурные подразделения полиции, а материалы, составленные по ним после окончания призыва - в соответствующие гарнизонные следственные отделы Следственного комитета Республики Армения.

Данным решением генпрокурору предлагается продолжить организацию работ по возбуждению уголовного преследования в установленном законом порядке в отношении уклоняющихся от призыва граждан Республики Армения, а также по осуществлению контроля за законностью досудебного уголовного производства по делам такого характера.