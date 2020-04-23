В первом квартале этого года 17 банков Армении заплатили налоги на сумму около 12,5 млрд драмов

Союз банков Армении постоянно рассматривает тенденции включения коммерческих банков Армении в список 1000 крупнейших налогоплательщиков, публикуемый Комитетом государственных доходов и следит за текущими показателями и объемами налоговых выплат, осуществляемых банковской системой. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Союз банков Армении.

“Согласно списку КГД первых 1 000 крупных налогоплательщиков, суммам налоговых сборов, налогов, уплаченных за январь - март 2020 года, налоги по линии всех 1 000 организаций составили 245.6 млрд. драмов, что по сравнению с тем же периодом 2019 года больше на 24.6 млрд. драмов или на 11.1%. Только по линии банков налоги составили 12.5 млрд драмов, или 5.1% от общего объема, что по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 1.4 млрд драмов или на 12.6%. При этом в первом квартале 2019 года налоги по банкам составили 5% от общего числа.

В среднем 736 млн драмов налогов, уплаченных банками в январе - марте 2020 года, превышает средний показатель остальных организаций, который составил 237 млн драмов. За тот же период 2019 года этот показатель - 652 млн драмов, также превышал средний показатель остальных организаций - 214 млн драмов.

Всего прямые налоги всех 1 000 организаций по линии налога на прибыль и подоходного налога в первом квартале 2020 года составили 87,6 млрд. драмов, что по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 12,7%. Прямые налоги только по линии банков в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года увеличились на 8,7%, составив 11,2 млрд драмов. В первом квартале 2019 года прямые налоги банков составили 10,3 млрд драмов - всего 13,3% от прямых налогов.

Для сравнения отметим, что по прямым налогам в списке 1 000 первых крупных налогоплательщиков в первом квартале 2020 года - 12, а в первом квартале 2019 года - 13 коммерческих банков находятся в списке первых 100.

В среднем по налогу на прибыль и подоходному налогу за январь - март 2020 года - 661 млн драмов, в несколько раз превышает средний показатель остальных организаций, который составил 78 млн драмов. За тот же период 2019 года этот показатель - 607 млн драмов, также превышает средний показатель остальных организаций, который составил 68 млн драмов.

В список 1 000 крупнейших налогоплательщиков, опубликованный КГД РА, включены все 17 коммерческих банков Армении.

Список полностью доступен в разделе “Информационные списки налогоплательщиков” на сайте КГД”, - говорится в сообщении Союза банков.