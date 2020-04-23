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Карлсен - единоличный лидер организованного им турнира

Карлсен - единоличный лидер организованного им турнира

В онлайн-турнире, организованном чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, состоялись партии первого игрового дня третьего тура.

Как передает «Арменпресс», в этом туре Магнус Карлсен со счетом 1: 3 победил Фабиану Каруану, а Хикару Накамура Алиреза Фируджа  со счетом 3,5:0,5.  Сейчас единоличным лидером турнира является Магнус Карлсен.

Общий призовой фонд турнира по круговой системе составляет 250 000 долларов. Победитель получит 70 000 долларов. В онлайн турнире вместе с Карлсеном участвуют также Алиреза Фируджа, Фабиану Каруана, Дин Лижен, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Хикару Накамура.

Подготовила Варвара Айрапетян


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