Карлсен - единоличный лидер организованного им турнира

В онлайн-турнире, организованном чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, состоялись партии первого игрового дня третьего тура.

Как передает «Арменпресс», в этом туре Магнус Карлсен со счетом 1: 3 победил Фабиану Каруану, а Хикару Накамура Алиреза Фируджа со счетом 3,5:0,5. Сейчас единоличным лидером турнира является Магнус Карлсен.

Общий призовой фонд турнира по круговой системе составляет 250 000 долларов. Победитель получит 70 000 долларов. В онлайн турнире вместе с Карлсеном участвуют также Алиреза Фируджа, Фабиану Каруана, Дин Лижен, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Хикару Накамура.

Подготовила Варвара Айрапетян