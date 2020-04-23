Создается Ереванский государственный колледж культуры им. Шарля Азнавура

Государственные некоммерческие организации “Ереванский государственный колледж культуры” и “Ереванский государственный колледж эстрадного и джазового искусства” Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения сливаются и создается государственная некоммерческая организация “Ереванский государственный колледж культуры им. Шарля Азнавура”.

Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.

Согласно обоснованию, “Ереванский государственный колледж культуры” и “Ереванский государственный колледж эстрадного и джазового искусства” предоставляют почти одно и то же профессиональное обучение, но так как они разделены налоговыми обязательствами, нарушается нормальная деятельность учебных заведений.

В этих двух колледжах обучаются по 6 и 9 специальностям, из которых специальности “Пение”, “Актерское искусство”, “Режиссура” и “Эстрадное искусство” повторяются повторяются в обоих учебных заведениях.

Отмечается, что реорганизация организации, а также изменение лиц, обладающих обязательными или иными правами в отношении них, не является основанием для расторжения трудового договора, если не происходит сокращение численности штата сотрудников.

В результате слияния, с утверждением нового штатного расписания, возможны сокращения штатов, в частности, административных и учебно-вспомогательных, обусловленных изменением числа учащихся в начале нового учебного года.