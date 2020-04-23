Никол Пашинян направил соболезнования в связи с кончиной Асо Давидяна

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной ученого и предпринимателя Асо Давидяна. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится: “С большой болью и сожалением узнал о смерти Асо Давидяна. От всего сердца выражаю соболезнования всем его родным и близким.

Смерть Асо Давидяна - большая потеря для всех нас. Он был одним из самых известных и ярких представителей современной армянской диаспоры и армянской общины США, который был известен не только как талантливый ученый и предприниматель, но и как благотворитель и щедрый меценат.

Он заслуживает высокой оценки и благодарности, в частности, за его многолетнее содействие Армении. За годы независимости Армении на его средства и благодаря его усилиям около трехсот государственных служащих и представителей гражданского общества получили образование и прошли переподготовку в Школе права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса штата Массачусетс США.

Асо Давидяна прожил содержательную и насыщенную жизнь. Пройденный им путь и исповедуемые высокие ценности являются образцовыми для нашего общества и особенно для молодого поколения.

Да почиен он с миром”.