В Армении у 230 зараженных коронавирусом - пневмония, 10 человек находятся в критическом состоянии

В Армении у 230 пациентов, зараженных коронавирусом, есть пневмония, 10 из которых находятся в критическом состоянии. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 23 апреля заявил министр здравоохранения Арсен Торосян. “Пневмония у около 230 человек, искусственная вентиляция необходима 5 пациентам. Один из них достаточно молод, 27 лет, но он имеет хроническую врожденную тяжелую болезнь. Врачи делают все, чтобы стабилизировать ситуацию, как будто надеются, что смогут спасти его жизнь.

Могу сказать, что темпы роста примерно одинаковы, когда число новых случаев делим на общее число случаев. В плане фонда коек нет такой нагрузки, чтобы говорить о переходе на другой вариант. Мы можем госпитализировать всех, больные, переносящие болезнь в очень легких формах остаются в гостиницах", - сказал Торосян.

По словам министра, учитывая новое разрешение на некоторые воды экономической деятельности, нельзя терять бдительность. У нас нет поводов для ослабления бдительности”, - сказал Торосян

По состоянию на 11:00 23 апреля в Армении зарегистрировано 1 523 случая коронавируса, зарегистрировано 24 случая смерти. Всего было проведено 15 960 тестов.

Число выздоровевших пациентов увеличилось на 26, и общее число вылечившихся достигло уже 659. На данный момент фактическое лечение получают 840 пациентов.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.