В Арцахе на коронавирус протестированы еще 19 граждан

В Республике Арцах на коронавирус протестированы еще 19 граждан, обшее число протестированных составило 195.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

“Были протестированы еще 19 граждан, результаты были отрицательными”.

В Арцахе по состоянию на 11:00 23 апреля 7 случаев заражения коронавирусом, 20 изолированных, протестировано 195 человек. В Арцахе выздоровели двое граждан.

12 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения, которое продлится до 12 мая.

Лилит Демурян