Белый дом продолжает поддерживать идею постепенного открытия экономики

Президент Дональд Трамп выступил в защиту идеи о постепенном открытии экономики некоторых штатов в условиях пандемии коронавируса. Передает русская служба «Голоса Америки». Трамп добавил, что он «категорически не согласен» с решением губернатора Джорджии открыть часть экономики на данном этапе развития пандемии.

«Я сказал губернатору Джорджии Брайану Кемпу, что я категорически не согласен с его решением открыть определенные объекты в нарушение правил первого этапа [открытия экономики]», – заявил президент. Он уточнил, что губернатор, в то же время, «должен делать то, что он считает правильным».

«Но я не согласен с ним в том, что он делает… Если я увижу что-то совершенно вопиющее, совершенно не соответствующее общей линии, я приму меры… Думаю, [нельзя открывать] на первом этапе спа-салоны, салоны красоты, тату-салоны и парикмахерские… Это слишком рано», - отметил президент.

Президент предположил, что если даже вирус вернется, то в меньшем масштабе: «Если он вернется, то не в такой форме, в какой это было. Он вернется в меньшем масштабе, который мы сможем сдержать… По моему мнению, это не будет похоже на то, что мы видим прямо сейчас».