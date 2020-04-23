Число подтвержденных в Армении случаев достигло 1 523, излечились еще 26 человек

В Армении зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11:00 23 апреля составило 1 523, зарегистрировано 24 летальных исхода.

Всего было проведено 15 960 тестов. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 26, и общее число вылечившихся достигло уже 659. На данный момент фактическое лечение получают 840 пациентов.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян