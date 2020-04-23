В эти дни в 4 раза увеличилось количество звонков на горячую линию Защитника прав человека

С 1 марта по 17 апреля, по сравнению с тем же периодом прошлого года, в 4 раза увеличилось количество звонков на горячую линию аппарата омбудсмена. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“В частности, если 16 апреля 2019 года было получено 40 звонков, то 16 апреля 2020 года - 148, или если 27 марта 2019 года было получено 55 звонков, то 27 марта 2020 года - 197 и т.д.

Сообщаем, что номера горячей линии 116 и 096-116-100 могут одновременно обслуживать 3 звонка. Позвонившее в тот же момент, 4-е лицо не может связаться с аппаратом сразу.

В таком случае предлагаем гражданам представить проблему на электронный адрес ombuds@ombuds.am или на официальной странице омбудсмена в Facebook. Телефонный номер 096-116-100 позволяет звонить также и через системы whatsapp и Viber.

Напомним, что Защитник прав человека в условиях чрезвычайного положения работает в 24-часовом режиме. В эти дни число обращений, жалоб и запросов к Защитнику, требующих быстрого реагирования, значительно превышает количество обращений и жалоб в обычных условиях, хотя и не все работники физически присутствуют на рабочих местах”, - говорится в сообщении.