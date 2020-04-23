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КГД распространил заявление относительно банка, обслуживающего 10-ю программу

КГД распространил заявление относительно банка, обслуживающего 10-ю программу

Комитет по государственным доходам сообщает, что согласно порядку решения правительства Республики Армения № 577-Л  от 17.04.2020 г.  “Предоставление единовременного гранта в рамках десятого мероприятия по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса” по заявлениям, представленным электронным способом (cv), в случае отсутствия банковского счета бенефициара, на основании документов, удостоверяющих личность заявителя,  комитетом будет составлен список платежей и направлен в ЗАО Банк ВТБ (Армения) для обеспечения оплаты соответствующих бенефициаров. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает отдел информации и по связям с общественностью КГД.

“Те бенефициары, которые в заявлениях в КГД в электронном виде  (cv) не указали номер банковского счета, могут получить причитающуюся им единовременную сумму гранта из любого филиала Банка ВТБ (Армения), - говорится в сообщении.


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