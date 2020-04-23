23 апреля состоится пятый чартерный рейс из России в Армению

Согласно договоренности между Генеральным консульством Армении в Санкт-Петербурге и компанией “Уральские авиалинии”, 23 апреля в 12:00 состоится чартерный рейс Москва-Санкт-Петербург-Ереван. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в РФ.

“Из Москвы указанным рейсом в Армению вылетят граждане, указанные в списке посольства под номерами от 254 до 360. Просим этих граждан прибыть в аэропорт “Домодедово” для регистрации в 08:00. Регистрационные столы: 34 - 36.

В то же время, просим вылетающих не опаздывать, учитывая, что на рейс 22 апреля не явилось около двадцати указанных граждан.

Напомним, что возвращающиеся в Армению граждане должны будут пройти 14-дневный обязательный карантинный режим”, - говорится в сообщении посольства.