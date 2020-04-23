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Министр обороны Армении посетил боевые позиции

Министр обороны Армении посетил боевые позиции

Министр обороны Армении Давид Тоноян 22 апреля с рабочим визитом побывал на боевых позициях в юго-западном направлении армяно-азербайджанской государственной границы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Министру обороны было доложено об оперативно-тактической ситуации на границе, выполненных и текущих инженерных и укрепительных работах, работах по переоснащению опорных пунктов и задачах тылового обеспечения.

Глава оборонного ведомства побеседовал с военнослужащими, заверил, что проблемы, связанные с постоянным улучшением социально-бытовых условий личного состава, постоянно находятся в центре внимания военно-политического руководства страны.

Давид Тоноян поощрил военнослужащих, несущих боевое дежурство в сложных высокогорных условиях, и поблагодарил за отличную службу.

Министр обороны также выслушал доклады командиров войскового соединения и воинских частей о выполнении поставленных перед подразделениями задач, работах по последовательному повышению уровня боевой и морально-психологической подготовки личного состава и дал соответствующие поручения и указания.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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