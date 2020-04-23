Решение коменданта отменяет ограничение межобластного передвижения, снимаются пропускные пункты

10:01, 23 Ապրիլ, 2020

Согласно новому решению коменданта режима чрезвычайного положения внесены изменения и дополнения в регулирование временных ограничений в отношении права свободного передвижения и видов экономической деятельности на всей территории Армении, которые вступили в силу с 23:59 22 апреля. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, комендант режима чрезвычайного положения в Армении Тигран Авинян.

“Отменяется ограничение межобластного передвижения, и снимаются пропускные пункты. Взамен этого силы будут сосредоточены на усиленном контроле над другими ограничениями. Мы будем руководствоваться логикой установления специальных режимов, зависящих от степени риска распространения инфекции в отдельных общинах. Сохраняются ограничения, связанные с передвижением лиц и общественным транспортом”, - написал Авинян.

Он также сообщил, что сняты временные ограничения на некоторые виды экономической деятельности.

Сектор обрабатывающей промышленности:

Полиграфическое производство

Производство ядохимикатов и других агрохимических материалов

Обработка и отделка камня

Производство металлических конструкций (металлоконструкций) и изделий

Производство оборудования для подключения электропроводки

Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования

Установка промышленных машин и оборудования

Ремонт, обслуживание, модернизация, монтаж, установка изделий, оборудования, конструкций, инженерных сетей (систем):

Оптовая торговля с оплатой или на договорной основе, за исключением нескольких подвидов

Оптовая и розничная торговля бытовой и компьютерной техникой

Оптовая и розничная торговля промышленными и строительными химикатами

Некоторые виды розничной торговли в специализированных магазинах

Информация в разделе Контакты:

Издание книг

Производство теле-и кинопродукции

Деятельность, связанная с недвижимым имуществом

Профессиональная, научная и техническая деятельность:

Технические испытания и анализы

Научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук

Административная и вспомогательная деятельность:

Административная и дополнительная деятельность по содействию предпринимательской деятельности в отношении компаний, деятельность которых не ограничена.

Другие услуги в сегменте обслуживания:

Деятельность профессиональных союзов

Ремонт компьютеров и оборудования связи

Ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры

Ремонт, обслуживание компьютеров, компьютерной техники по вызову (в офисах / на дому)

Установлены также правила санитарно-эпидемиологической безопасности, а также иные правила в случае отдельных видов деятельности.

Для видов деятельности “Конечная обработка текстиля”, “Производство одежды”, “Производство обуви”, “Производство электрического оборудования”, “Производство мебели”, “Деятельность спортивных клубов”, а также в других отдельных случаях может рассматриваться возможность применения исключения из ограничений.

Заявку на исключение можно подавать онлайн: https://covid19.gov.am/hy через сайт”, - написал Авинян.