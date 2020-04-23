Решение коменданта отменяет ограничение межобластного передвижения, снимаются пропускные пункты
10:01, 23 Ապրիլ, 2020
Согласно новому решению коменданта режима чрезвычайного положения внесены изменения и дополнения в регулирование временных ограничений в отношении права свободного передвижения и видов экономической деятельности на всей территории Армении, которые вступили в силу с 23:59 22 апреля. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, комендант режима чрезвычайного положения в Армении Тигран Авинян.
“Отменяется ограничение межобластного передвижения, и снимаются пропускные пункты. Взамен этого силы будут сосредоточены на усиленном контроле над другими ограничениями. Мы будем руководствоваться логикой установления специальных режимов, зависящих от степени риска распространения инфекции в отдельных общинах. Сохраняются ограничения, связанные с передвижением лиц и общественным транспортом”, - написал Авинян.
Он также сообщил, что сняты временные ограничения на некоторые виды экономической деятельности.
Сектор обрабатывающей промышленности:
Полиграфическое производство
Производство ядохимикатов и других агрохимических материалов
Обработка и отделка камня
Производство металлических конструкций (металлоконструкций) и изделий
Производство оборудования для подключения электропроводки
Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования
Установка промышленных машин и оборудования
Ремонт, обслуживание, модернизация, монтаж, установка изделий, оборудования, конструкций, инженерных сетей (систем):
Оптовая торговля с оплатой или на договорной основе, за исключением нескольких подвидов
Оптовая и розничная торговля бытовой и компьютерной техникой
Оптовая и розничная торговля промышленными и строительными химикатами
Некоторые виды розничной торговли в специализированных магазинах
Информация в разделе Контакты:
Издание книг
Производство теле-и кинопродукции
Деятельность, связанная с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность:
Технические испытания и анализы
Научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук
Административная и вспомогательная деятельность:
Административная и дополнительная деятельность по содействию предпринимательской деятельности в отношении компаний, деятельность которых не ограничена.
Другие услуги в сегменте обслуживания:
Деятельность профессиональных союзов
Ремонт компьютеров и оборудования связи
Ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры
Ремонт, обслуживание компьютеров, компьютерной техники по вызову (в офисах / на дому)
Установлены также правила санитарно-эпидемиологической безопасности, а также иные правила в случае отдельных видов деятельности.
Для видов деятельности “Конечная обработка текстиля”, “Производство одежды”, “Производство обуви”, “Производство электрического оборудования”, “Производство мебели”, “Деятельность спортивных клубов”, а также в других отдельных случаях может рассматриваться возможность применения исключения из ограничений.
Заявку на исключение можно подавать онлайн: https://covid19.gov.am/hy через сайт”, - написал Авинян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен