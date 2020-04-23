COVID-19: во всем мире излечились более 722 000 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире достигло 2 млн 638 909 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 184 000. Излечились 722 055 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 849 092 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 47 681 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 208 389. Число смертности в Испании составляет 21 717 человек.

В Италии число инфицированных - 187 327 человек, число летальных исходов - 25 085. Во Франции - 159 877 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 21 340. В Германии - 150 648 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 5 315. За Германией следует Великобритания, обойдя страну происхождения инфекции Китай. Показатель заражения в Великобритании - 133 495 инфицированных, число летальных исходов - 18 100. Число подтвержденных случаев в Турции - 98 674, скончались 2 376 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 85 996 человек. Общее число летальных исходов составляет 5 391 человек. В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 798 инфицированных, 10 новых случаев, скончались 4 632 человека.

После Китая следует Россия. В России - 57 999 инфицированных, число летальных исходов - 513. В Бразилии - 46 182 инфицированных, в Бельгии - 41 889, в Канаде - 40 190, в Нидерландах - 34 842.

В Грузии зарегистрировано 416 случаев заражения коронавирусом, 5 летальных исходов.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 8 238 человек, здесь зарегистрировано 52 случая смерти. В Катаре коронавирусом заразились 7 141 человек, смертность - 10 случаев. В Египте - 3 659 случаев, здесь скончались 267 человек. В Кувейте зарегистрировано 13 летальных случаев, 2 248 случаев заражения. Число инфицированных в Ираке - 1 631, смертность - 83. Число заразившихся в Сирии достигло 42 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 210.