В чем значение видеоконференции Мнацаканян–Мамедъяров?

21 апреля в формате видеоконференции состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Необходимость организации такой встречи в условиях эпидемии COVID-19 была более чем обоснованной, учитывая несколько факторов.

Во-первых, в последнее время азербайджанская сторона продолжала прибегать к провокациям, игнорируя призывы международного сообщества в этой форс-мажорной ситуации (призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 19 марта, призыв генсека ООН от 23 марта соблюдать глобальное перемирие) не предпринимать шагов, которые обострят ситуацию в регионе. В частности, за последние несколько месяцев Азербайджан продолжал попытки диверсионных проникновений, нарушал режим прекращения огня, обстреливал позиции армянских вооруженных сил, даже территории мирного населения, в результате чего пострадали военнослужащие и житель села Воскеван, 15-летний подросток. Одним из последних проявлений подобных провокаций с азербайджанской стороны был залет азербайджанского беспилотника ORBITER в воздушное пространство Арцаха, который был успешно поражен в ходе оперативных действий Армии обороны Арцаха. В сложившейся ситуации подобная встреча была необходима и распространенное по итогам встречи заявление, которое, хотя и не адресованное, но призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от подобных провокационных действий.

Во-вторых, мировая экономическая ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса, падение цен на нефть не могло не оказать негативного влияния и на экономику Азербайджана, сделав ее довольно непредсказуемой. Азербайджанская сторона не раз пыталась отвлечь внимание собственного общества от внутренних социально-экономических проблем страны, прибегая к провокациям на границе. Следовательно, армянские стороны и в будущем не могут быть застрахованы от подобных провокаций Азербайджана, и эта встреча, где основной акцент был сделан на строгом соблюдении режима прекращения огня, должна быть призывом к отрезвлению для азербайджанской стороны.

В-третьих, в этих форс-мажорных условиях ситуацию еще более усложняет временное прекращение наблюдательской миссии ОБСЕ на местах, что также содержит опасность, что азербайджанская сторона чувствует себя свободнее, прибегая к провокационным действиям.

Подводя итоги, можем констатировать, что в этой форс-мажорной ситуации на фоне провокационных действий Азербайджана более чем естественно и необходимо было обсудить сложившуюся ситуацию, пытаясь ослабить напряженность и предотвратить возможную эскалацию ситуации.

Лиана Оганесян