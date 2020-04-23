Президент Армении выразил соболезнования в связи с кончиной Асо Тавитяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил соболезнование в связи с кончиной Асо Тавитяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Испытываю глубокую боль в связи с кончиной президента Фонда “Тавитян”, благотворителя, моего друга Асо Тавитяна.

Асо Тавитян был своеобразным связующим мостом Родина - Диаспора. Он не родился в Армении, не жил в Армении, но всегда жил Арменией, неоднократно посещал и всячески поддерживал родину.

Для Тавитяна благотворителя первостепенным было видение прогрессивной и развитой Армении, которое он претворяла в жизнь финансируя различные проекты, особенно образовательные программы. Благодаря Фонду “Тавитян” много молодых армян учились или проходили переподготовку в авторитетных американских вузах, в частности, в Школе права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса.

Во время наших многочисленных встреч, в том числе и на различных авторитетных международных площадках Асо Тавитян всегда говорил о необходимости всячески содействовать родине и своему народу, считая, что Родина и диаспора - один орган и один человек

Выражаю свои соболезнования и слова утешения семье, родным и близким Асо Тавитяна”, -говорится в соболезновании президента.