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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Ребенок должен быть сознательным, а родитель – последовательным

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Ребенок должен быть сознательным, а родитель – последовательным

“Из-за пандемии коронавируса не только наша страна, но и весь мир оказались в необычной ситуации, и часто необходимы нестандартные решения для решения той или иной проблемы. Необходимость в подобных решениях возникла и в сфере образования. Учитывая неопределенность сроков эпидемии вируса, в стране было принято решение организовать дистанционное образование. А это, в свою очередь, создало визуальную проблему не только для студентов или учеников, но и для учителей и преподавателей.

Об этом газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с заведующей отделением глазной  детской офтальмологической службы Медицинского центра “Канакер-Зейтун” Ани Геворкян”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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