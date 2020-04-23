Газета “Айастани Анрапетутюн”: Новоизбранный президент Арцаха вновь подтвердил позиции Арцаха

“В рамках проходящих в эти дни обсуждений вокруг проблемы Арцаха с заявлением выступил и новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян. Он, в частности, подчеркнул несколько пунктов. А. Арутюнян отметил важность полноценного участия властей Арцаха в процессе урегулирования карабахского конфликта. Это важно и принципиально в том плане, что независимо от того, каким будет конечный результат урегулирования конфликта, он будет созвучен представлениям и чаяниям народа Арцаха. Кроме того, в дополнение к этому, А. Арутюнян также отметил, что “безопасность народа Арцаха ни в коем случае не может быть поставлена под угрозу или подвергаться торгу”.

А. Арутюнян подчеркнул: “Без первоочередного признания права народа Арцаха на самоопределение какой-либо вариант урегулирования конфликта не может стать предметом содержательного обсуждения между сторонами”. Признание права народа Арцаха на самоопределение является правовой основой для международного признания Арцаха, что, в свою очередь, является компонентом гарантии безопасности Арцаха. В этом контексте любое применение силы в целях самообороны в Арцахе приобретает легитимность.

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