Газета “Айастани Анрапетутюн”: Бизнес в нашей стране в привилегированных условиях

Об экономических проблемах, возникших вследствие эпидемии коронавируса, и шагах, осуществляемых Арменией, газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с членом фракции НС “Мой шаг” Геворком Папояном. Депутат, в частности, отметил: “Мы одна из тех стран мира, которые начали программы широкой экономической поддержки. Не во всех странах мира есть такие программы. Не во многих странах мира бизнесу выдают кредит под ноль процентов. Наша страна - одна из тех стран, где бизнес имеет льготы. Задача государства - обеспечить ряд важных условий. Первое - свободная рыночная, конкурентная среда, которая обеспечена. Второе условие - это благоприятная микросреда, в частности система, свободная от коррупции, которая также существует. И третье - конечно, поддержка финансовых средств, которая сейчас происходит. Остальные проблемы - макроэкономические проблемы, которые в какой-то мере зависят не от нас. Например, у нас нет моря, у нас нет большого земельного фонда, у нас нет большого внутреннего рынка для потребления. В транспортном плане тоже есть проблемы - железной дороги в РФ нет. Очевидно, что эта проблема не зависит от нас. Сейчас в связи с подобными ситуациями государство предпринимает какие-то смягчающие шаги, но основные важные проблемы в нашей стране, думаю, решены, и сейчас нужно только работать”.

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