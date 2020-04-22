На борьбу с коронавирусом в Армении собрано более 1 млрд драмов

Министерство финансов Республики Армения сообщает, что на открытый 17 марта 2020 года казначейский счет 900005001947 - “Финансовая помощь государству от физических лиц и организаций для предотвращения и преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)” по состоянию на 20:00 часов, 22 апреля 2020 года, поступило 1 млрд 032 млн 684 тыс 502,1 драмов, общее количество денежных переводов - 3871. Об этом сообщили

Арменпресс

в пресс-службе правительства.