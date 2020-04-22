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«Бессмертный полк Армении» запускает онлайн акцию «История моего героя»

«Бессмертный полк Армении» запускает онлайн акцию «История моего героя»

В преддверии 75-летия Великой Победы общественная патриотическая организация «Бессмертный полк Армении» запускает онлайн акцию «История моего героя».

Как сообщает Арменпресс, принять участие в акции можно выложив на своей страничке в соцсети фотографию своего родственника с небольшой историей о его участии в Великой Отечественной войне. Необходимо обязательно использовать хештеги #победа75, #бессмертныйполкармении2020. 

По итогам акции все фотографии будут собраны и распечатаны для участия в шествии Бессмертного полка Армении в 2020-м году. 

Дата шествия будет объявлена дополнительно.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

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