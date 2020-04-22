В преддверии 75-летия Великой Победы общественная патриотическая организация «Бессмертный полк Армении» запускает онлайн акцию «История моего героя».

Как сообщает Арменпресс, принять участие в акции можно выложив на своей страничке в соцсети фотографию своего родственника с небольшой историей о его участии в Великой Отечественной войне. Необходимо обязательно использовать хештеги #победа75, #бессмертныйполкармении2020.

По итогам акции все фотографии будут собраны и распечатаны для участия в шествии Бессмертного полка Армении в 2020-м году.

Дата шествия будет объявлена дополнительно.