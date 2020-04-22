Участие Арцаха на всех этапах переговорного процесса обязательно: Ашот Гулян

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Ашот Гулян коснулся заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отметив, что какие бы предложения не были разработаны сопредседателями Минской группы ОБСЕ и как бы они не назывались - Лиссабонские, Ки-Уэстские, Мадридские, Казанские или иные, для Арцаха будут неприемлемы все варианты, которые будут разработаны и обсуждены без непосредственного участия основной стороны конфликта - Республики Арцах. А последнее заявление о том, что на переговорном столе лежит пошаговый план урегулирования, еще раз убеждает Степанакерт в том, что участие Арцаха в переговорах обязательно, причем на всех этапах переговорного процесса. Как сообщает Арменпресс, Ашот Гулян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Судя по ответам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, можно предположить, что в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта предпринимаются очередные усилия по возрождению тупикового поэтапного варианта.

Министр иностранных дел страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, который глубоко знаком с этим вопросом, мог бы дать более полное толкование событий. Действительно, упомянутые все четыре резолюции Советом Безопасности ООН были приняты в 1993 году во время войны. В этих резолюциях в качестве приоритетного и наиболее важного условия было требование полного прекращения военных действий, разблокирования коммуникации и перехода к переговорам.

Выполнила ли другая сторона конфликта - Баку, главное условие резолюций? Если бы выполнила, война не продолжалась бы до мая 1994 года, когда азербайджанская сторона вынуждена была подписать трехстороннее соглашение «О прекращении огня» между Ереваном, Баку и Степанакертом, а в феврале 1995 года соглашение «Об укреплении прекращении огня».

Необходимо подчеркнуть, что эти два соглашения являются исключительными документами, подписанными в ходе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, которые, еще раз подчеркнем, были достигнуты в трехстороннем формате.

После этого было обсуждено много вариантов урегулирования, которые были отвергнуты либо Баку, либо Степанакертом и остались на бумаге. Я хочу обратить особое внимание на тот факт, что проект урегулирования, отклоненный официальным Степанакертом (октябрь 1997 года), впоследствии был назван поэтапным вариантом. Даже если мы попытаемся понять последовательные усилия сопредседателей по поиску новых путей урегулирования, очень жаль, что в результате этих поисков они достигли концепции, отвергнутой 23 года назад.

Какие бы предложения не были разработаны сопредседателями Минской группы ОБСЕ и как бы они не назывались - Лиссабонские, Ки-Уэстские, Мадридские, Казанские или иные, для Арцаха будут неприемлемы все варианты, которые будут разработаны и обсуждены без непосредственного участия основной стороны конфликта - Республики Арцах. А последнее заявление о том, что на переговорном столе лежит пошаговый план урегулирования, еще раз убеждает Степанакерт в том, что участие Арцаха в переговорах обязательно, причем на всех этапах переговорного процесса», - отметил председатель НС Арцаха.