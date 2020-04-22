Скончался армянский меценат Асо Тавитян

Католикос Всех Армян Гарегин Второй сообщил о неожиданной смерти филантропа, мецената Асо Тавитяна. Как сообщает Арменпресс, в воскресенье в Первопрестольном Святом Эчмиадзине состоится панихида за упокой души Тавитяна.

Отмечается, что при поддержке Тавитяна в Первопрестольном Святом Эчмиадзине началась реализация программы “Армянская церковь в 21-м веке”. В этой связи меценат много раз посещал Эчмиадзин.

Также при поддержке фонда Тавитяна около 350 молодых армян продолжили свое образование в Школе права и дипломатии им. Флетчера при Университете Тафтс (США).