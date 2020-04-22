Клуб Бекхэма намерен переманить Хамеса Родригеса

"Интер Майами", одним из совладельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику мадридского "Реала" Хамесу Родригесу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на soccernews.ru, об этом пишет Goal.com.

По сведениям издания, американский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Реал" готов продать игрока примерно за 40 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Эвертона" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 28-летний Родригес провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2021 года.