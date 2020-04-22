COVID-19. Самое большое количество новых случаев заражения зафиксировано в РФ: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире достигло 2 млн 578 тыс 275 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 179 тыс. Число выздоровевших - 704 тыс 921 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 819 тыс 175 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 45 тыс 343 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 208 тыс 389. Число смертности в Испании составляет 21 тыс 717 человека.

В Италии число инфицированных - 183 тыс 957 человек, число летальных исходов - 24 тыс 648. Во Франции - 158 тыс 050 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 20 тыс 796. В Германии - 148 тыс 746 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 5 102. За Германией следует Великобритания, обойдя страну происхождения инфекции Китай. Показатель заражения в Великобритании - 129 тыс 044 инфицированных, число летальных исходов - 17 тыс 337. Число подтвержденных случаев в Турции - 95 тыс 591, скончались 2 259 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 85 тыс 996 человека. Общее число летальных исходов составляет 5 391 человек. В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 788 инфицированных, 30 новых случаев, скончались 4 632 человека.

После Китая следует Россия. В России - 57 тыс 999 инфицированных, число летальных исходов - 513. За день здесь выявлено 5 тыс 236 новых случаев. В Бразилии - 43 тыс 592 инфицированных, в Бельгии - 41 тыс 889, в Канаде - 38 тыс 422, в Нидерландах - 34 тыс 841.

В Грузии зарегистрировано 411 случаев заражения коронавирусом, 5 летальных исхода.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 7 тыс 755 человек, здесь зарегистрировано 46 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 7 тыс 141 человек, смертность - 10 случаев. В Египте - 3 490 случаев, здесь скончались 264 человек. В Кувейте зарегистрировано 13 летальных случая, 2 248 случаев заражения. Число инфицированных в Ираке - 1 602, смертность - 83. Число заразившихся в Сирии достигло 42 человек. Скончались 3 больных.

В Германии впервые разрешены клинические испытания вакцины против коронавируса

В Германии выдано первое разрешение на клинические испытания возможной вакцины против коронавируса типа SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил Институт имени Пауля Эрлиха (Paul-Erlich-Institut), отвечающий в ФРГ за выдачу таких разрешений, а также за оценку и допуск вакцин. Допущенный к испытаниям препарат разработала компания BioNTech из Майнца, которая теперь сможет проверять его действие на добровольцах.

Цель первых клинических испытаний - выявить общую переносимость компонентов вакцины и ее способность вызывать иммунную реакцию. Участниками первого этапа станут 200 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 55 лет. На втором этапе планируется испытать вакцину на другой группе лиц такого же возраста. В нее должны войти люди с повышенным риском заражения или тяжелого протекания COVID-19, но это станет возможным только после анализа новых данных.

Полученное BioNTech разрешение - четвертое по счету в мире, отмечают специалисты института, не уточняя, где были выданы первые три. Допуск к тестированию стал возможен после "тщательной оценки соотношения "польза - риск", отмечают ученые, указывая, что испытание препарата станет важным этапом на пути к получению вакцины против COVID-19. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Германии начнутся тестирования других потенциальных вакцин. Наличие альтернативных вариантов необходимо, чтобы в условиях борьбы с пандемией обеспечить вакцинами всех, кому это необходимо, подчеркивают в Институте имени Пауля Эрлиха.

В Украине продлили карантин, введенный из-за коронавируса

Кабинет министров одобрил проект постановления о продлении действия карантина по 11 мая 2020 года (включительно), но с определенными послаблениями.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 22 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

В Украине на карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Первые клинические испытания вакцины стартуют в Британии

В этот четверг в Соединенном Королевстве начинаются клинические испытания вакцины, которая, как предполагается, может защитить от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщил глава минздрава страны.

" Группе ученых из Оксфорда я сегодня же переведу 20 миллионов фунтов стерлингов, добровольцам, участвующим в испытаниях, будет сделана прививка препаратом, который в этом университете разработан, серия тестов начнется в четверг. министр здравоохранения ", - заявил Мэтт Хэнкок.

Правительство намерено выделить этим специалистам в общей сложности почти 43 миллиона фунтов стерлингов.

"Это пока не надежда на избавление. Мы еще не знаем, будет ли вакцина эффективна в борьбе с этой инфекцией. Мы должны получить ответ на 2 главных вопроса: насколько средство безопасно, чтобы им прививать, и, во-вторых, какими побочными эффектами может или будет сопровождаться введение препарата", - сказал профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.

Еще один метод борьбы с распространением эпидемии - максимально широкое использование тестов на вирусоносительство.

Третий способ защититься от заражения - ношение маски на улицах, в государственных учреждениях, офисе.

В Белоруссии временно запрещён экспорт аппаратов ИВЛ

Правительство Белоруссии временно запретило вывозить из страны аппаратуру для искусственного дыхания. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано 22 апреля на национальном правовом интернет-портале.

В марте в Белоруссии запретили экспорт ряда медицинских изделий, теперь запрет расширили на аппаратуру для кислородной терапии и искусственного дыхания, а также другую терапевтическую дыхательную аппаратуру. Ограничение распространяется на оборудование вне зависимости от страны происхождения.

Запрет начал действовать 22 апреля, он распространяется на отношения, возникшие с 20 апреля. Ранее власти Белоруссии установили запрет до 1 июня на экспорт защитной одежды, респираторов и масок, очков, халатов, бинтов, ваты, марли.

Учебный процесс в образовательных учреждениях Франции возобновится поэтапно

Школьники Франции вернутся к занятиям в три этапа после 11 мая. Сначала ждут самых маленьких —откроются детские сады, подготовительные классы и начальные школы. 18 мая уроки возобновятся в колледжах и лицеях. А к 25 мая занятия в обычном режиме начнутся для всех.

О подробностях рассказал министр образования Франции Жан-Мишель Бланке. По его словам, прежде всего необходимо объединить учеников в небольшие группы.

"Во-первых, мы должны определиться с однозначными мерами безопасности, а группы учащихся должны быть небольшими, число может варьироваться для начальных и средних школ, но это могут быть группы в 15 человек", — уточнил министр.

В Норвегии детские сады открылись в понедельник, но многие родители решили, что в настоящее время детям лучше оставаться дома, несмотря на заявления правительства о том, что эпидемию удалось взять под контроль. 27 апреля занятия возобновятся в начальных школах.

А в Дании первый этап смягчения карантинных мер начался 15 апреля: открылись детские сады , ученики младших классов вернулись в школы. Но колледжи и лицеи в стране закрыты до 10 мая.

В лагере беженцев в Ливане подтвердили первый случай COVID-19

Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у жителя лагеря для палестинских беженцев Джалиль в Баальбеке на востоке Ливана, это стало первым официально подтвержденным случаем заражения среди беженцев в стране, сообщает ливанский телеканал LBC.

По данным телеканала, пациент с симптомами коронавируса был доставлен в больницу имени Рафика Харири в Бейруте, где были сделаны необходимые анализы, давшие положительные результаты.

"После подтверждения случая заражения в лагере Джалиль для палестинских беженцев в Баальбеке, мы начали рассмотрение всех мер для сохранения здоровья и с целью не допустить распространение вируса. О действиях будет объявлено завтра", - написал на своей странице в Twitter губернатор Баальбека и Хермеля Башир Хадер.

Глава муниципалитета Баальбека Фуад Баллюк 10 марта сообщал, что в районе Баальбек на территории лагерей проживает помимо палестинцев 55-60 тысяч беженцев из Сирии. Районные власти предприняли все необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса. Глава муниципалитета тогда отметил, что не удовлетворен действиями международных организаций, в чьи обязанности входит обеспечение и помощь беженцам. На тот момент случаев заражения не было выявлено ни среди беженцев, ни среди ливанских граждан.