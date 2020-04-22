Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-04-20

ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 апреля, курс доллара США сократился на 1.06 драмa и составил 479.81 драм. Курс евро не изменился и снова составил 520.93 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 6.26 драм. Курс британского фунта сократился на 0.20 драмa и составил 593.29 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 121.48 драмa и составила 25947.72 драм. Цена серебра сократилась на 3.29 драмa и составила 230.93 драм. Цена платины сократилась на 1,013.83 драмa и составила 11029.77 драм.