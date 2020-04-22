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Чартерным рейсом из Москвы в Ереван возвращается 203 гражданина Армении

Чартерным рейсом из Москвы в Ереван возвращается 203 гражданина Армении

Для возвращения граждан Армении на родину 22 апреля 2020 года, в 15:00 состоялся чартерный рейс Москва-Ереван авиакомпании “S7”. Этим рейсом на родину возвращается 203 гражданина Армении. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении посольства Армении в РФ.

Этим же рейсом в Армению перевозятся переданные Россией министерству здравоохранения Республики Армения тесты для коронавируса, реагенты, а также предметы первой необходимости, собранные нашими соотечественниками в рамках гуманитарной помощи (маски, перчатки, дезинфицирующие растворы и т.д.). 

Граждане, возвращающиеся в Армению данным рейсом, будут в 14-дневном обязательном карантине”.


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БелТА


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