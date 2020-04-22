Правительство Литвы предоставит Армении помощь в виде медикаментов

Правительство Литвы предоставит медицинскую помощь в размере 100 тыс евро Армении, Грузии, Молдове и Украине. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Twitter заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Литва продолжает поддерживать своих восточных партнеров. Правительство Литвы решило выделить 100 тыс евро на закупку медикаментов, производимых литовскими компаниями, и оказание гуманитарной помощи Армении, Грузии, Молдове и Украине, которая будет использоваться для борьбы с коронавирусом», - пишет Линкявичюс.