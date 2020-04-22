Президент провел дистанционную беседу со скульптором Альбертом Варданяном

Летом 2019 года президент Республики Армении Армен Саркисян был в мастерской скульптора Альберта Варданяна в Ахуряне, ознакомился с его работами.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, заслуженный художник Армении Альберт Варданян участвовал во многих республиканских и международных выставках. Работы скульптора, в которых удачно сочетаются стиль модерна и национальное мышление, находятся в США, Франции, Германии, Дании и других странах и, конечно же, в его родном городе Гюмри.

Спустя почти год после предыдущей встречи президент республики и Альберт Варданян снова поговорили, на этот раз дистанционно. Президент поинтересовался творческой деятельностью художника и программами в условиях чрезвычайного положения. Разговор со скульптором касался как его текущих работ, так и его будущих планов.

В этом контексте Альберт Варданян коснулся также свого проекта и реализацию памятника, посвященного жертвам трагических событий 1 марта 2008 года, под названием «Влияние и реакция». Победитель этого проекта был объявлен в результате объявленного конкурса.

Естественно, дистанционная беседа не обошла стороной Гюмри как особое культурное явление, которое требует не только особого изучения, но и особого отношения и внимания.

Президент Саркисян призвал скульптора из Гюмри продолжать создавать и созидать, отметив, что никакое временное или ситуативное ограничение не может препятствовать творчеству и творческому поиску художника.