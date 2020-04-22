Открытие счета в Америабанке дает возможность выиграть членство в “Yerevan Ride”

Америабанк запускает новую кампанию, которая позволяет держателям карт банка с 22 апреля по 14 мая включительно приобрести подписку на один месяц велосипедного приложения “Yerevan Ride” компании “Велвио” за 4500 драмов, а также ввести промо-код AmeriaRide и заплатить всего 99 драмов за 15 минут вождения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Америабанк.

“Это предложение также для тех, кто пока не является держателем карт Америабанка посредством сайта smart.ameriabank.am в Америабанке открыть счет “смарт”, получить бесплатную платежную карту и воспользоваться этим предложением.

Сообщаем также, что кроме того, все зарегистрированные клиенты получат возможность принять участие в рекламной лотерее, в результате чего трое счастливчиков выиграют годовое членство в приложении “Yerevan Ride”.

Мы заботимся о том, чтобы во время чрезвычайной ситуации наши граждане имели возможность в случае необходимости воспользоваться безопасным и доступным транспортом.

С подробностями предложения можно ознакомиться здесь”, - говорится в сообщении банка.

ЗАО “Америабанк”

Америабанк является одним из динамично развивающихся банков Армении и входит в число самых стабильных и крупных финансовых учреждений страны. ЗАО “Америабанк” - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, предоставляя полный пакет банковских решений. По итогам года Америабанк лидирует в банковской системе Армении по основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль, капитал).

Для получения дополнительной информации Вы можете посетить сайт: www.ameriabank.am

Банк контролируется Центральным банком Армении.