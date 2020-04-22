В городе Гавар 300  необеспеченных семей обеспечили семенами картофеля

300 социально уязвимых семей в Гаваре получили высококачественные семена картофеля, которые они собираются засеять в ближайшие дни.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Гавара, семена приобрела и бесплатно раздала хозяйствам благотворительная общественная организация “Камрджак”.

В результате сотрудничества председателя общественной организации “Камрджак” Марии Гориси и главы общины Гавар Гургена Мартиросяна 300 социально необеспеченным семьям Гавара были выделены семена картофеля. Каждая семья получила по 100 килограммов высококачественных семян. Предоставление семян картофеля в общине решило также и проблему обновления семян. Помощь полностью была распределена семьям землепользователей, большая часть которых проживает в кварталах Ацарат и Арцвакар. В ближайшие дни в хозяйствах начнется посев, за работами будет следить муниципалитет. “Это первый шаг нашего сотрудничества с общественной организацией “Камрджак”, который, как мы надеемся, будет иметь эффективное продолжение”, - отметил заместитель мэра Гавара Григор Бошян.

Хосров Хлгатян