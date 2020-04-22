Результаты тестов на коронавирус членов клуба “Ноа” были отрицательными

Члены команды “Ноа”, представляющей Высшую лигу чемпионата Армении по футболу, прежде чем возобновить тренировки, сдали тесты на коронавирус.

Как представляет «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 22 апреля футболисты “Ноа”, медицинский, обслуживающий и административный состав прошли тестирование на диагностику COVID-19. Все результаты были отрицательными.

С 23 апреля “Ноа” начнет тренировки на собственной базе, придерживаясь всех правил безопасности.

Накануне футболисты и сотрудники “Арарата” также сдали тесты на коронавирус, предоставленные ФФА.

Ранее ФФА распространила заявление о том, что между Федерацией футбола Армении и комендатом была достигнута договоренность о том, что клубы высшей и первой групп могут возобновить тренировки с 23 апреля. ФФА предоставила диагностические тесты на коронавирус, которые в течение ближайших 3 дней будут розданы всем клубам-участникам чемпионата Высшей и Первой лиги. До начала тренировок все клубы обязаны протестировать своих футболистов, а также представителей тренерского, обслуживающего и медицинского персонала. В тренировках из составов каждого клуба могут участвовать не более 20 человек, включая футболистов, тренеров, обслуживающего и медицинского персонала.

Подготовила Варвара Айрапетян