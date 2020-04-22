УЕФА опровергает слухи о призыве ВОЗ
16:06, 22 Апрель, 2020
Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) опровергает слухи о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не возобновлять игры Еврокубка до 2021 года.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Ранее была распространена информация, согласно которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывала довести до конца только внутренние чемпионаты, а розыгрыши Лиги Европы и чемпионатов начать только с 2021 года.
Вследствие пандемии коронавируса с марта приостановлены все основные европейские чемпионаты. По всей видимости, команды начнут тренировочный этап с мая, а чемпионаты могут возобновиться в конце мая.
Подготовила Варвара Айрапетян
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