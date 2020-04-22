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УЕФА опровергает слухи о призыве ВОЗ

УЕФА опровергает слухи о призыве ВОЗ

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) опровергает слухи о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не возобновлять игры Еврокубка до 2021 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Ранее была распространена информация, согласно которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывала довести до конца только внутренние чемпионаты, а розыгрыши Лиги Европы и чемпионатов начать только с 2021 года.

Вследствие пандемии коронавируса с марта приостановлены все основные европейские чемпионаты. По всей видимости, команды начнут тренировочный этап с мая, а чемпионаты могут возобновиться в конце мая.

Подготовила Варвара Айрапетян


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БелТА


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