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Большинство инфицированных коронавирусом в Иране выздоровели

Большинство инфицированных коронавирусом в Иране выздоровели

Согласно статистическим данным на 22 апреля в Иране, по сравнению с предыдущим днем, число инфицированных коронавирусом в стране увеличилось на 1 194, составив 85 996. С начала эпидемии в стране скончались 5 391 человек. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что в тяжелом состоянии находятся 3 311 человек.

Число выздоровевших в Иране увеличилось на 2 148 человек. За это время общим счетом выздоровели 63 113 человек.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в Ухани в конце декабря 2019 года и с тех пор распространилась в 210 странах мира. 11 марта 2020 г. Всемирной организацией здравоохранения эпидемия была признана пандемией.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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