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В Арцахе не состоится ежегодное шествие, посвященное Дню памяти жертв Геноцида армян

В Арцахе не состоится ежегодное шествие, посвященное Дню памяти жертв Геноцида армян

Учитывая ограничения на проведение мероприятий в стране с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа, в Арцахе не состоится ежегодное шествие, посвященное Дню памяти жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в комендатуре Арцаха.

“Указом президента Республики Арцах от 12 апреля об объявлении чрезвычайной ситуации на всей территории Арцаха и принятым на его основании постановлением от 13 апреля установлены ограничения на осуществление общественных (массовых) мероприятий. Запрещены и памятные мероприятия с участием 20 и более человек. Учитывая ограничения, предусмотренные вышеуказанными правовыми актами, в этом году ежегодное шествие, посвященное Дню памяти жертв Геноцида армян, не состоится. Этим заявлением призываем наших сограждан руководствоваться правовыми актами, регламентирующими режим чрезвычайной ситуации и воздержаться от намерения 24 апреля посетить мемориал, увековечивающей память жертв Геноцида армян” , - говорится в заявлении.

Временные ограничения направлены на предотвращение возможного распространения инфекции и минимизацию возможных рисков, угрожающих здоровью граждан.

Вследствие ограничения передвижения во время чрезвычайного положения, объявленного для предотвращения распространения коронавируса нового типа в Армении, 24 апреля  будет закрыт  и вход на территорию Мемориального комплекса Цицернакаберд.

Лилит Демурян


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БелТА

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