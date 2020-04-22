30 апреля 2019 года последний срок представления приобретенных автомобилей в КГД

Комитет по государственным доходам напоминает, что транспортные средства, приобретенные в 2019 году, но по разным причинам не растаможенные в 2019 году, должны быть представлены в соответствующий таможенный орган и получить надлежащее оформление до 30 апреля 2020 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

КГД еще раз напоминает и призывает до 30 апреля включительно явиться в соответствующий таможенный орган, осуществляющий оформление.