Министерство разъяснило проблему, связанную с работой предприятий легкой промышленности

Пресс-секретарь Министерства экономики Армении Анна Оганян представила, в чем причина, что малые промышленные предприятия пока не действуют.

Как передает «Арменпресс», Оганян затронул эту проблему на пресс-конференции 22 апреля, отвечая на вопрос об инциденте, произошедшем накануне на швейной фабрике “Глория” в Ванадзоре.

“Министр экономики Армении Тигран Хачатрян накануне встретился с представителями сферы легкой промышленности, чтобы обсудить меры по предотвращению распространения нового коронавируса на предприятиях легкой промышленности. Хозяйствующие субъекты были едины во мнении и представили министру, что к этой сфере должен быть индивидуальный подход, деятельность предприятий легкой промышленности может быть разрешена только в том случае, если хозяйствующий субъект обязуется сохранять требования, установленные решением коменданта”, - сказала Оганян.

Она подчеркнула, что на встрече присутствовал и согласился с этим и руководитель швейной фабрики “Глория”.

21 апреля десятки сотрудников швейной фабрики “Глория” проникли на территорию завода и требовали перезапуска фабрики и начала работы. Сотрудников обеспокоило, что руководство фабрики решило продлить остановку работы фабрики еще на месяц. На место происшествия прибыли полицейские. Некоторых сотрудников подвергли приводу.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Норайр Шогикян